Prvi vremenski obeti za Barcolano

Anticiklon, ki nam bo večji del tega tedna zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, bo od petka ali sobote pod vplivom atlantskih tokov začel počasi slabeti. Naše kraje bo predvidoma šele v začetku prihodnjega tedna, v noči na torek, prešla vremenska fronta in se bo tedaj vreme prehodno poslabšalo.

Pred tem bo dogajanje razmeroma umirjeno. Stanovitnost nas bo, kot omenjeno, spremljala večji del tega tedna. V soboto in nedeljo se bo sicer od severozahoda približevala višinska dolina, ki pa bo predvidoma še razmeroma daleč in ne bi smela občutneje vplivati na vreme pri nas. Zračni tlak bo vsekakor v soboto, zlasti pa v nedeljo začel počasi slabeti. Večjih pretresov kakorkoli do vključno nedelje predvidoma še ne bo.

Če so izračuni pravilni in se bo torej res udejanjil ta scenarij, v nedeljo na Barcolani ni pričakovati močnejših in niti ne zmernih vetrov. Pihali bodo, kot za zdaj kaže, šibki vetrovi različnih smeri. Ponekod na regatnem polju bi po zdajšnjih izračunih lahko tvegali tudi občasno brezvetrje. Prevladovalo pa naj bi oblačno in bolj vlažno vreme. Najvišje dnevne temperature naj bi bile malo pod 20 stopinj Celzija.