»Prvič je napadalec uporabil pravo pištolo«

Ponedeljkov oboroženi rop v Repniču, v katerem je bil ranjen 66-letni domačin Fabio Galgaro, je bil kajpak ena od glavnih tem včerajšnjega zasedanja varnostnih organov – predstavnikov kvesture, karabinjerjev, finančne in lokalne policije –ki jih je sklical tržaški prefekt Pietro Signoriello.

Zbrani na prefekturi so se v pričakovanju rezultatov preiskovalnih dejavnosti dogovorili, da bodo poostrili nadzor na širši kraški planoti. Dogovorili so se tudi za snovanje skupne delovne skupine, ki naj bi poskrbela za podrobno mapiranje obstoječih videonadzornih naprav na območju in kamer, ki prepoznavajo registrske tablice na glavnih prometnicah.

Da je v Repniču prišlo do zelo hudega dogodka, je ob robu srečanja potrdil tržaški kvestor Pietro Ostuni. »Lahko vam zaupam, da potekajo preiskave na 360 stopinj, pri čemer je čisto vsak detajl dragocen in vsaka, tudi najmanjša informacija pomaga pri izrisovanju popolne slike nasilnega dogodka,« je dejal. Glede na podobne rope, pri katerih so neznanci ciljali na izredno drage zapestne ure rolex, je zdajšnji nekoliko različen, saj so storilci prvič uporabili pravo strelno orožje in ne pištol s slepimi naboji, ki žrtev v najslabšem primeru prestrašijo, je ne pa ranijo oz. lahko celo ubijejo. »Razumeti moramo, ali v tem primeru sploh obstaja povezava s podobnimi ropi, ki so se pripetili v preteklosti, se pravi, če se za dejanjem skriva ista roka,« je še namignil Ostuni.