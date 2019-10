»Prvih balerin na jadrnici ni, zmagala je ekipa«

»Danes se je očitno nam vse priklopilo. Vemo, da je ta jadrnica zelo hitra v takih vetrovnih razmerah. Že na startu so nam ploskali, manjše jadrnice so se nam celo umaknile in res je bilo lepo, saj sem se počutil prav doma. Dobro je šlo do prve boje, srečo smo imeli z vetrom,« so bile prve besede Gašperja Vinčeca ob prevzemu pokala zmagovalca Barcolane 50+1. »Ekipa je odlična, sestavljajo jo vrhunski jadralci, skupaj jadramo že od maja. Znamo, kako se jadra in kakšna jadra so primerna za take razmere. Ni dovolj, da imaš veliko jadrnico, ampak moraš biti tudi zelo dober jadralec. Tu obenem ni prvih balerin.«

Zelo dobro tudi poznate jadrnico, bivšo Maxi Jeno. Najbrž je to tudi pripomoglo k zmagi?

Seveda jo poznam zelo dobro. Tako dobro kot svojo ženo, s tem da sem z njo že dvajset let. Tudi ostali jo poznajo. Barka je fantastična, kar žal mi je, da smo jo dali v prodajo.

Kdaj ste vedeli, da bo zmaga vaša?

Po polovici prve orze. Ko so skrajšali regato, je nam manjkalo le 250 metrov do prve boje. In takrat sem vedel, da za ostale ni več možnosti. Nov veter je prihajal iz zahoda in mi smo ga ujeli prvi.

V soboto ste že napovedali, da vas ne bo vsaj štiri leta na Barcolani. Vam je morda žal?

Ni mi žal. Jutri bo že nov dan. Jadrali bomo na drugi jadrnici, ki plove na odprtih morjih. In na žalost se Barcolana pokriva z drugimi regatami, na katerih želimo nastopiti. Prisotni pa bomo, morda na drugih jadrnicah, saj je to tudi naša regata.

Jadrnico, s katero ste zmagali, vsi zelo dobro poznamo kot Maxi Jeno Mitje Kosmina. V kakašnih odnosih ste z bivšim lastnikom?

Mitjo občudujem. Kar znam na velikih jadrnicah, je njegova zasluga. Imam ga zelo rad. Mu pa malo zamerim, da mi danes ni odgovoril zjutraj na telefon in mu tako nisem povedal, od kod bo pihal veter.