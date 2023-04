Prvomajski shod v znamenju različnih mnenj in pogledov

Če so njena vodila močno odmevala že za 25. april, praznik osvoboditve Italije izpod nacifašizma, ne bo nič kaj drugače na prvomajskih shodih, ki jih tradicionalno prirejajo sindikati Cgil, Cisl in Uil tudi. Ti bodo letos posvečeni 75. obletnici italijanske ustave, ki je stopila v veljavo 1. januarja 1948. Posebno pozornost bodo namenili 1. členu, ki je tesno povezan s samim 1. majem, saj delo pojmuje za sam temelj italijanske demokratične republike.

Na krajevni ravni bodo s tem povezali še vprašanje prihodnosti tovarne Wärtsilä, za katero po devetih mesecih pogajanj in sindikalnega boja še ni pravih odgovorov. Ravno zato bo tržaški sprevod uvedla ravno delegacija njenih zaposlenih. Ta se bo po ustaljeni navadi začel ob 9. uri na glavnem trgu pri Sv. Jakobu, ki je nekoč veljal za tržaško delavsko četrt in sklenil na Velikem trgu, kjer so zaključni govor tokrat zaupali državnemu tajniku Cisl Andrei Cuccelli. V slovenščini bo spregovoril Renato Kneipp (Cgil).

Prvomajsko praznovanje bo vsekakor letos potekalo v znamenju različnih mnenj in pogledov. Glas tistih, ki se ne prepoznavajo v stališčih in pogledih Cgil, Cisl in Uil bo močnejši kot sicer. Sindikat Usb, Odbor proti covidnemu potrdilu in skupina Burjana bodo na začetku del množice pri Sv. Jakobu, nato pa se bodo odcepili in sprevod zaključili pred železniško postajo oziroma na Borznem trgu, ker protestno nočejo poslušati govorov na Velikem trgu. Predstavnik Usb Sasha Colautti je prepričan, da je zaradi Cgil, Cisl in Uil stanje vse slabše. Družina z dvema otrokoma bo povprečno letos potrosila2800 evrov več v primerjavi z lanskim letom, medtem ko plače niso narasle. Prizadevajo si zato, da bi vlada zaposlenim mesečno dodelila 300 evrov več in bi obenem vsem delavcem zagotovili minimalno plačo.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.