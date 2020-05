Prvomajsko prerivanje med policisti in demonstranti (foto in video)

Na Trgu Sv. Jakoba v Trstu je prišlo pozno dopoldne do napetosti in fizičnega obračunavanja, potem ko so policisti prekinili manifestacijo. Prvomajski sprevod, ki se vsako leto začne v tej četrti, je letos prepovedan zaradi ukrepov zoper širjenje koronavirusa, ki vključujejo prepoved zbiranja skupin. V sklopu antifašističnega in antirasističnega gibanja pa so se odločili, da bodo na trgu vsekakor priredili shod ob upoštevanju varnostne razdalje. Pred cerkvijo so razgrnili transparent z napisom, ki v italijanskem jeziku pravi »virus ubija, kapitalizem pa še bolj«.