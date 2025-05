Pulmologi tudi o regenerativni terapiji in umetni inteligenci

Včeraj se je v hotelu Savoia Excelsior začela letošnja izdaja tradicionalnega kongresa pulmologov PneumoTrieste 2025, ki ga tržaški oddelek za pljučne bolezni v katinarski bolnišnici prireja že več kot 20 let. Tema letošnjih srečanj, ki se bodo zaključila jutri, so inovacije v dihalni medicini in mednarodno sodelovanje raziskovalcev. V Trstu pričakujejo okrog 600 specialistov z vseh koncev Italije, med eminentnimi gosti pa so prof. Yair Reisner z Univerze v Teksasu v ZDA, prof. Jun Deng z ameriške Univerze Yale in prof. Robert Vassallo z ameriške Mayo Clinic.

Podrobnosti letošnjega kongresa je včeraj pred njegovim začetkom predstavil predstojnik pulmološkega oddelka in znanstveni vodja kongresa prof. Marco Confalonieri. Povedal je, da je eden od glavnih ciljev letnih kongresov tudi krepitev dialoga med svetovno priznanimi raziskovalnimi centri in prenos novih tehnologij ter terapevtskih protokolov v klinično prakso. V fokusu letošnjih predavanj bo tudi regenerativna terapija na področju zdravljenja pljučne fibroze, je dodal Confalonieri. In ker v zdravstvu brez umetne inteligence ne bo šlo, bodo predavatelji govorili tudi o tehnologiji digitalnih dvojčkov in zdravljenju pljučnice s pomočjo umetne inteligence.