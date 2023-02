Pustarji iz Brega zmagovalci med skupinami

Med skupinami so zmagovalci na letošnjem Kraškem pustu Pustarji iz Brega, ki so predstavili temo Happy hippy Trolls. Prejeli so 78 točk.

Na drugo mesto so se uvrstili Ferlugi - Piščanci - Ne ... bo lepo (74 točk), na tretje mesto pa Križ - Homo sapiens... grama nprej al nzaj? (73 točk). Četrte so bile Poljane (72 točk), pete Cerovlje (70 točk), šeste skupaj Luna Puhna - Padriče/Gropada in Bazovica (69 točk), osmi Mati pel carneval - Tržič (64 točk), deveti Valmaura/I ... sciocai ... (58 točk), deseti Vikinghi (52 točk) in enajsta Socialna zadruga Anffas (47 točk).