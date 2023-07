Radi bi povečali število domačih proizvajalcev

Da bi povečali sodelovanje članov zadruge Društvene gostilne na Proseku, ki trenutno šteje nekaj več kot sto članov, si je novi odbor omislil posebno pobudo. Novo vodstvo bi rado prek nje povečalo število domačih proizvajalcev vin in hkrati še izboljšalo kakovost le-teh.

V ta namen bodo v sredo, 26. julija, povabili v goste priznanega enologa Marka Benčino. Vipavski vinar in enolog z dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami za sabo v vinskem in agroživilskem sektorju, bo na Proseku oblikoval prvi del srečanja. Vsem, ki jih zanima in bi radi bolje spoznali kompleksni svet vina, bo predaval o različnih vrstah vin in njihovih značilnostih, načinih njihove pridelave, o zgodnjih, bolj poznih in avtohtonih sortah ter še o marsičem drugem. Predavanje, na katerega se je iz organizacijskih razlogov potrebno predhodno prijaviti, se bo v Domu prosekarja pričelo ob 18.30. S predavanjem pa hočejo na Proseku in v širšem okolju izboljšati splošno kulturo poznavanja vin.

Sredin večer se bo nadaljeval s »slepo pokušnjo«, ki jo bo prav tako vodil Benčina. Akterji pokušine različnih vin bodo udeleženci srečanja, ki ne bodo vedeli, kdo so dejanski proizvajalci okušenih vin. Sledilo bo ugotavljanje in nagrajevanje najbolje ocenjenih vin, pri katerem lahko sodelujejo vsi prisotni. Vinogradnikom, katerih vina bodo izbrana, se bo med drugim ponujala možnost prodaje vina v društveni gostilni.

Organizatorji vabijo vse člane zadruge in interesente (tudi tiste iz sosednih vasi), ki bi radi sodelovali pri tej originalni pokušini, naj se najprej prijavijo ter vzorce svojih vin prinesejo v steklenicah 0,75 litra najkasneje do torka ob 18. uri v društveno gostilno. Prijave zbirajo v gostilni in tudi na elektronskem naslovu drustvenagostilnaprosek@gmail.com.