Radijska oddaja proti osamljenosti šibkejših

Med navidezno neskončno pandemijo se vsi počutimo ranljivejše, kaj šele, kdor je že izhodiščno na šibkejšem položaju. Radijska oddaja MicroRadioTivù daje glas ljudem bolj obrobnih tržaških mestnih predelov oziroma tistih, kjer je socialna stiska še posebno očitna. Prisluhniti ji je mogoče vsak torek ob 9.35 na valovih Radia Fragola, radijske postaje socialne zadruge La Collina.

Oddaja je sad projekta Habitat Microaree, ki je nastal konec leta 1998 na pobudo Občine Trst, družbe za neprofitna stanovanja Ater in zdravstvenega podjetja (danes Asugi) z željo, da bi izboljšali življenjske pogoje rizičnih in ranljivejših skupin ljudi četrti na mestnem obrobju in zagotovili njihovo družbeno vključevanje. Urejujeta jo socialni zadrugi La Quercia in Duemilauno, ki na osnovi občinskega razpisa skrbita za socialno plat projekta. » Žal je zaradi novega koronavirusa vse več posameznikov, zlasti starejših čedalje bolj osamljenih doma. Ravno zaradi tega je bil radio naš prvi korak, saj je ta pomemben del vsakdana omenjene skupine oseb,« razlaga Massimiliano Capitanio iz zadruge La Quercia, ki z novinarjem Giulianom Caputijem in Federico Bisso, koordinatorko zadruge Duemilauno vodi oddajo.

»Vezno nit vsake enourne oddaje predstavlja tema, ki jo predlaga predstavnik soudeleženih zadrug. Pripoved pa popestrijo naši posebni dopisniki, kot jih sami imenujemo. Gre za prebivalce predelov, kjer deluje projekt Habitat Microaree. Nastale so tudi prave rubrike, eni pojejo, drugi igrajo na glasbeni instrument. Številni se s tipičnimi tržaškimi recepti potegujejo za kulinarični kotiček, marsikdo se rad razgovori o domačih živalih. Redno se pojavlja tudi vrtnarjenje,« je še opisal sogovornik. Niso več torej le goli uporabniki, temveč vsebine krojijo po svoji meri.