V tržaškem občinskem svetu so se spomnili Edija Bukavca

Na seji tržaškega mest nega sveta so sinoči počastili spomin na pred nedavnim preminulega Edija Bukavca, dolgoletnega tajnika Kmečke zveze. Slovenski svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar je uvodoma dejal, da se želi skupaj s kolegoma Valentino Repini in Štefanom Čokom spomniti človeka, ki se je z vztrajnim in predanim delom zavzemal za trajnostno kmetijsko politiko, za varovanje kraške krajine in za priznanje kmečkega dela.

Zemlja kot del identitete skupnosti

Kmetijsko stroko je Bukavec z znanjem in odločnostjo zastopal v številnih ustanovah in dosledno opozarjal na pomen podeželja za prihodnost skupnosti, je rekel Ukmar in dodal, da je pokojni pomembno prispeval tudi k razvoju številnih slovenskih kmetijskih zadrug. Prepričan je bil, da zemlja ni le gospodarski vir, temveč skupno dobro in del identitete skupnosti, je še dejal Ukmar, ki se bo Bukavca vedno spominjal kot načelnega in strastnega človeka, ki je znal prisluhniti sogovorniku.