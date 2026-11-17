Družba Trieste Trasporti je morala v petek prekiniti vožnje tramvaja zaradi električne okvare med Ulico Marziale in Ferlugi. Na srečo ni bilo hujšega in tramvaj danes lahko spet zapeljal.

Včeraj so tehniki popravili poškodovani električni vod, ki je povzročil okvaro transformatorske postaje na Kolonji. Izkazalo se je, da je okvaro povzročilo drevo, ki je v petek zaradi burje padlo na električni vod v odseku med Kolonjo in Ferlugi.

S popravili na vodu ter transformatorski postaji so zaključili včeraj, danes pa je openski tramvaj lahko spet zapeljal z običajnim urnikom, torej z vožnjami vsakih 28 minut med 7. in 20. uro.