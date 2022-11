Raziskovalno dejavnost bodo razpolovili

V sinhrotronu Elettra pri Bazovici so se odločili, da v novem letu razpolovijo raziskovalno dejavnost. Stroški za energente namreč tako naraščajo, da jim preprosto ne morejo biti kos.

Kompleksni eksperimenti, ki jih opravljajo v bazovskem sinhrotronu, porabijo neverjetne količine energije (vsako uro približno 30 gigavatov). Vodstvo raziskovalne ustanove je izračunalo, da naj bi položnice za dobavo elektrike kljub vladnim olajšavam prihodnje leto narasle do vrtoglavih 16 ali celo 19 milijonov evrov. V Bazovici pa letno razpolagajo s približno polovičnim budžetom, ki je namenjen kritju energetskih stroškov. Predsednik Alfonso Franciosi sicer opozarja, da se s sorodnimi težavami soočajo tudi druge raziskovalne ustanove, a ker so pozivi italijanski vladi in evropski komisiji padli v vodo, bodo raziskovalno dejavnost v prvem tromesečju prekinili. Januarsko prekinitev, ki je običajno namenjena vzdrževalnim delom, bodo podaljšali do marca, v naslednjih mesecih pa bodo dejavnost razpolovili.

Že danes lahko v Bazovici ugodijo manj kot polovici prošenj (približno 500 na 1200), ki jih na Elettro naslovijo raziskovalci iz 50 različnih držav, po novem bo lahko svoje eksperimente izvedlo le še 250 raziskovalcev. Kar drugače povedano pomeni »manj raziskav, manj rezultatov, manj publikacij in manj odgovorov,« je bil jasen Franciosi, »kar je v škodo svetovnemu raziskovanju«.

Ima pa prekinitev delovanja tudi pozitivno plat, saj se bo osebje v bazovskem raziskovalnem središču medtem lahko posvetilo izdelavi novega tako imenovanega sinhrotrona 2.0.