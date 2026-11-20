Geološke značilnosti Briškovske jame zagotavljajo posebno primerne razmere za znanstveno raziskovanje. Orodja, ki jih premore Univerza v Trstu, pa omogočajo izvedbo zelo natančnih znanstvenih meritev. V jami že dolgo izvajata raziskave tržaška univerza in alpinistično društvo Società Alpina delle Giulie (SAG) - tržaška sekcija italijanskega alpinističnega kluba CAI -, ki sta pravkar podpisala sporazum o sodelovanju, s katerim uradno priznavata večletno plodno sodelovanje in tega podaljšujejo za naslednjih 15 let.

»Sodelovanje nam omogoča, da smo bolj prepoznavni in to ne samo na tržaškem ozemlju, temveč na mednarodni ravni, kajti v Briškovsko jamo prihajajo obiskovalci z vsega sveta,« je v prostorih univerze na včerajšnji predstavitvi sodelovanja dejala rektorica Univerze v Trstu Donata Vianelli. »Sporazum s tržaško univerzo nekako zaokroža naše delovanje, ki poleg odkrivanja podzemnega sveta obsega tudi njegovo raziskovanje in zaščito naravnega okolja,« je povedal predsednik društva SAG Massimiliano Reiter.

Na predstavitvi so sodelovali tudi docenta fizike in geofizike na tržaški univerzi Stefano Parolai in Carla Braitenberg ter direktor Fakultete za matematiko, informatiko in geofiziko Adriano Peron, ki so podrobneje spregovorili o dejavnostih v jami.

Podzemni laboratorij

V središču sporazuma je naravno okolje Briškovske jame, ki je obenem odličen znanstveni laboratorij, so poudarili govorniki. Od leta 1959 v globinah jame - ene največjih na svetu - delujejo znanstveni instrumenti tržaške univerze. Med temi je tudi par vodoravnih nihal, s katerimi zaznavajo tudi minimalne premike zemeljske skorje, in sicer z merjenjem sprememb, ki jih povzročajo plimovanje, tok podzemnih kraških voda in kopičenje snega na vrhovih Alp. Ravno nadpovprečna velikost Briškovske jame pa omogoča zaznavanje najmanjših premikov skorje.

V jami so vodoravni nihali z leti dopolnili s klinometrom in gravimetrom. Nihali zaznavata spremembe nagiba, ki jih povzročata pretakanje in kopičenje vode v kraških kanalih tudi več sto metrov globoko. Meritve pomagajo ugotavljati, kdaj so kanali zapolnjeni z vodo in kdaj v njih narašča tlak. Gravimeter pa meri spremembe gravitacijskega pospeška, iz katerih je mogoče razbrati nihanje količin vode v podzemlju in odkrivati nove votline.

S podpisom sporazuma o sodelovanju se društvo SAG zavezuje, da bo zagotavljalo hranjenje univerzitetnih instrumentov v jami, univerzitetnemu osebju pa vstop v jamo ter primerne pogoje za raziskovanje. Univerza in jamarsko društvo bosta sodelovala pri znanstvenih raziskavah, poleg tega se bosta lahko skupaj prijavila na deželne, državne in evropske razpise za znanstveno raziskovanje.