Železniški muzej pri Svetem Andreju bi bil sam po sebi gospodarsko stežka vzdržen. Z dopolnili, ki jih je omogočil učinkovit dialog z Zavodom za spomeniško varstvo, pa bo zaživel muzej, ki bo lahko mnogim za zgled, obljublja Fundacija Ferrovie dello Stato. O tem je bil govor v palači Gopčević na sredinem posvetu društva Museo Stazione Trieste Campo Marzio ob 120. obletnici Bohinjske proge med Trstom in Jesenicami, ki je imela končno postajo prav pri Svetem Andreju.

Postaja velja za prvi muzej v Italiji, ki je zaobjemal celotno železniško postajo. Projekt je zagnalo društvo tržaških železničarjev. Muzej je deloval do leta 2017. »Naletel sem na ranjenega, umirajočega velikana,« je o takratnem stanju na postaji dejal vodja oddelka Fundacije Ferrovie dello Stato za infrastrukturo Sabato Gargiulo. Postaja je imela veliko problemov, marsikje se je vdrla streha, najbolj je bilo načeto krilo, ki gleda na Trajanovo nabrežje. »Mi pa smo tega velikana že videli takole,« je dejal in pokazal na renderje popravljenega kolodvora.

Do leta 2021 so objekt zakrpali, nastajali pa so ambicioznejši projekti brez financiranja. Leta 2021 je italijanska vlada snovala Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, fundacija pa je prejela klic z vprašanjem, ali imajo kakšen projekt, za katerega bi lahko zagnali gradbišča. »Projekt ni bil ravno nared, priložnost pa je bila enkratna,« je povedal Gargiulo.

Birokratske težave so rešili z »razkosanjem« projekta, namesto da bi izbrali enega gradbinca, je poenostavil. Popravila, vredna približno 25 milijonov evrov, bodo postaji vrnila prvotni blišč. In še kaj več.

Projekt sloni na izkušnjah Fundacije Ferrovie dello Stato pri obnovi železniškega muzeja v Pietrarsi pri Neaplju. Tržaški muzej pa je glede na površino primerljiv s pariškim Orsayjskim muzejem, ki je prav tako nastal v nekdanjem kolodvoru. Veliko težo bodo imele prireditve, saj nameravajo tržiti muzejske prostore kot lokacijo za konference. Veliko zanimanja bo vzbudila tudi restavracija, ki bo delovala v galeriji v strehi postaje.

Pri fundaciji so pri računih o finančni vzdržljivosti projekta izhajali iz cene osmih evrov na vstopnico, kar pomeni pet evrov dobička.