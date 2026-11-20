Priprave na 58. Kraški pust so v polnem pogonu. Odbor, ki prireja priljubljeno zabavno prireditev s pustno povorko, komaj čaka soboto, 6. februarja, ko bodo openske ulice preplavili pustni vozovi in skupine. V ponedeljek je bil v openskem Domu Brdina na sporedu sestanek sodelujočih skupin in vozov, ki se ga je na veliko veselje organizatorjev udeležilo veliko število mladih pustarjev. Srečanje je postreglo z mnogimi novostmi med skupinami in vozovi. Medtem ko so se nekateri letos odpovedali pustnemu vozu, se na povorko vračajo drugi stari znanci Kraškega pusta.

Konkurenca bo leta 2027 med pustnimi skupinami prav gotovo še bolj ostra kot sicer. Že tako številnim skupinam sta se namreč pridružili dve novi. Prva je pustna skupina od Briščikov: vas v zgoniški občini se je na pustni sprevod prijavila že lani, a se 57. Kraškega pusta naposled ni udeležila. Potem so tu še Doberdobci, ki so s pustnim vozom, na katerem so kraljevale futuristične kraške živali s šakalom na čelu, lani pometli s konkurenco na povorkah v Gorici, na Opčinah in v Sovodnjah.

Lanski zmagovalci bodo letos izvolili kralja in kraljico Kraškega pusta, tudi predstavitev prireditve bodo priredili v vasi na Goriškem. Doberdobskega voza pa tokrat ne bo. Odločitvi, da se Doberdobci na pustu leta 2027 predstavijo s skupino, je botrovala tudi tragična smrt mladega motorista Jana Bense. Doberdobec, aktiven na vseh področjih vaškega družbeno-kulturnega življenja, se je 29. maja letos na pragu 24. rojstnega dne smrtno ponesrečil na državni cesti 55.

Nekaj novostim bomo leta 2027 prisostvovali tudi pri vozovih. Barve Saleža in Zgonika bo prvič po letu 2012 spet branil pustni voz Sazgo. Na novem delovišču pa so začeli svoj voz spet izdelovati tudi openski pustarji. Mamma mia kku me boli, k brez voza smo ostali mi, se je glasil naslov njihove pustne skupine leta 2025. Po nastopu z vozom Musk marš z Marsa leta 2024 so Openci namreč ostali brez primernih prostorov za gradnjo voza. Letos pa so si le uredili nov dom, kjer so že zabrneli pustni stroji.