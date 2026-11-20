Filippo Sartori, dijak petega letnika znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici, je bil izvoljen za koordinatorja vseh dijakov dežele Furlanije - Julijske krajine v dijaški konzulti. S tem je prevzel pomembno nalogo zastopanja dijakov iz vseh štirih pokrajin ter povezovanja njihovih predlogov, pobud in težav z deželnimi in državnimi ustanovami.

Mlademu dijaku, ki je doma iz Rupe, izvolitev veliko pomeni. »Kot dijak slovenske šole in kot zamejec sem na to izjemno ponosen. Zelo pomembno se mi zdi, da lahko predstavljam glas mladih in pokažem, kako pomembno je aktivno sodelovanje,« pravi sogovornik.

Glas dijakov do ministra

Njegova naloga bo predvsem prenašanje glasu dijakov na višjo raven odločanja. Sistem delovanja konzulte je namreč zasnovan piramidalno. Koordinatorji se bodo srečevali tudi s predstavniki ministrstva za šolstvo, predvidoma enkrat mesečno v Rimu, kjer bodo imeli priložnost predstaviti stališča dijakov tudi ministru Giuseppeju Valditari. Ob naslednjem srečanju naj bi ministrstvo določilo posamezne delegacije, med drugim za področja umetne inteligence in dobrobiti dijakov in druga.

Med težavami, ki jih Sartori prepoznava v deželnem šolskem prostoru, je zlasti prostorska stiska. Nekatere večje šole na Goriškem namreč nimajo dovolj velikih prostorov, da bi lahko vsi dijaki sodelovali na medrazrednih zborovanjih. Zato morajo najemati zunanje dvorane, stroške pa so primorani kriti dijaki sami. »Rad bi predlagal deželi, da bi poiskali možnost, s katero bi šolam omogočili brezplačno uporabo primernih prostorov za takšna srečanja,« pravi sogovornik in pristavi, da so zborovanja pravica dijakov.

Eden njegovih glavnih ciljev je tudi povečati prepoznavnost konzulte. Po njegovih besedah številni dijaki še vedno ne vedo, kaj konzulta je in kakšne možnosti ponuja.

Če bi se že danes srečal z ministrom za šolstvo, bi mu najprej predstavil potrebo po večji vlogi dijaške konzulte. Po njegovem mnenju je bilo v zadnjih letih premalo konkretnega sodelovanja med konzulto in šolskim sistemom. »Pogosto je preveč besed in obljub, malo pa je konkretnega. Želel bi, da bi konzulto res poslušali, spoštovali in upoštevali,« pravi sogovornik.