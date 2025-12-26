Razkrinkali enajst odstotkov več goljufij kot lani

Tržaški karabinjerji so leta 2025 izvedli 56.000 kontrol, pregledali 47.000 vozil in legitimirali 130.000 oseb, kar je 25 odstotkov več v primerjavi z letom 2024. Gre le za nekatere izmed številnih podatkov daljšega obračuna letošnjega delovanja, ki so ga medijem posredovali danes. Nasilje nad ženskami predstavlja žal še naprej skrb vzbujajoč pojav. Pridržali so 19 oseb, jih ovadili 124, 21 moškim pa so prepovedali se približati žrtvi, so navedli.

Med različnimi področji izstopa preprečevanje goljufij in razkrinkanje goljufov, ki se najraje lotijo starejših in ranljivejših oseb. V primerjavi z letom 2024 so zabeležili rahel porast prijavljenih prevar (3,15 odstotkov). Povečalo pa se je zlasti število primerov, ki so jim uspeli priti do dna, so poudarili. Navedli so namreč, da so v enem letu razrešili 11,24 odstotka goljufij več.

Od nasada na Krasu do kokaina

Na področju boja proti prepovedanim drogam so navedli 21 ovadb in 20 aretacij zaradi posedovanja mamil z namenom preprodaje ter tri ovadbe na prostosti in eno aretacijo zaradi gojenja prepovedanih substanc. Na Krasu so med drugim odkrili tudi plantažo marihuane, so spomnili. Pred nedavnim so aretirali štiri osebe, ki so jih zasačili z več kot kilogramom kokaina, so še zapisali.

Tržaški karabinjerji so med drugim izpostavili tudi, da so izsledili 146 ljudi, ki so nezakonito vstopili v Italijo.