Mladi upi se veselijo navezovanja mednarodnih stikov

Vsako zagonsko podjetje bo prejelo 200 tisoč evrov, za leto dni pa bo lahko svoje raziskave opravljalo v laboratorijih padriškega znanstvenega parka Area. Obenem bodo mlade raziskovalce pri njihovem delu vodili izkušeni starejši kolegi, naučili jih bodo tudi vse o patentiranju izumov in zaščiti intelektualne lastnine. Za nameček pa bodo predstavniki zagonskih podjetij v Združenih državah Amerike navezovali stike z multinacionalkami in potencialnimi investitorji.

Enkratne priložnosti za poslovno rast bo deležnih pet zagonskih podjetij iz štirih italijanskih dežel, ki so bila uspešna na razpisu Deep Tech Revolution, v sklopu katerega je Area namenila milijon evrov. To so Soundsafe Care iz Pise, Yeastime iz Rima, Novac iz Modene, Magnetic Future iz Bologne in SatEnlight iz Milana. Mladi geniji, ki so se na Padričah danes razkrili javnosti, razvijajo vse od alg, ki spodbujajo fermentacijo živil, do sistemov optične satelitske komunikacije.

Predsednica parka Area Caterina Petrillo je dejala, da so ta zagonska podjetja podprli, ker zaradi narave svojega dela težje prodrejo na nacionalni in mednarodni trg. Vsakemu od zmagovalcev bo za leto dni sledil vodja projekta. Raziskovalcem bodo obenem na voljo laboratoriji parka Area. Najbolj pa se mladi upi veselijo spletanja mednarodnih mrež in iskanja poslovnih partnerjev v tujini. Za ta namen so jeseni namenjeni v Združene države Amerike: v San Franciscu in Seattlu bodo obiskali korporacije, kot so Tesla, Google, Intel in Amazon, velike univerze, kot je Stanford, in laboratorije ter podjetja v Silicijevi dolini.