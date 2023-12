Policisti so po večmesečni preiskavi, pri kateri so uporabili tudi prisluškovalna sredstva, razkrinkali kriminalno združbo, ki je preprodajala kokain na Tržaškem, Videmskem in na območju Trevisa. Sestavljali so jo italijanski državljani ter državljani Kosova in latinskoameriških držav.

Med preiskavo, ki jo je vodilo državno tožilstvo, so pridobili številne dokaze na račun osumljencev, s katerimi so potrdili več kot sto primerov prodaje mamil. Sodnik za predhodne preiskave je na podlagi dokazov odredil pripor za 39-letnega D.A. in 34-letnega T.P. - oba sta italijanska državljana - in za 33-letnega kosovskega državljana B.S.. Vsi imajo stalno bivališče v Trstu. Drugih 17 ljudi pa so ovadili na prostosti, med njimi je nekaj dominikanskih državljanov.

Policisti so pri petih osumljenih opravili osebne in hišne preiskave, drugih devet preiskav pa še pri nekaterih domnevnih kupcih mamila. Med preiskavami so zasegli več dokaznih sredstev in so na mestu pri storitvi kaznivega dejanja aretirali 60-letnega Tržačana D. R., ki je že itak v hišnem priporu. Skrival je večjo količino kokaina, denar v gotovini, pripomočke za tehtanje in pripravo odmerkov.

Med preiskavo so med storitvijo kaznivega dejanja že aretirali tri italijanske državljane, 60-letnega D.R. in 37-letnega D.G., ki živita v Trstu, ter 43-letnega D.D., ki živi na Videmskem. Pri sebi so imeli večje količine kokaina, pripravljenega za razpečevanje.

Pri aretacijah in preiskavah so sodelovali policisti iz Neaplja, Benetk, Vidma in Trevisa.