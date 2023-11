Razstava o pravičnem razvoju

»Smo na pragu sprememb na globalni ravni, ki ogrožajo kakovost življenja vseh ljudi. Zato je prav, da si vse države prizadevamo odpraviti vse oblike revščine. Italija zvesto podpira Agendo 2030, ki vsebuje 17 splošnih ciljev in 169 konkretnih ciljev na različnih področjih. Revščino v Afriki bomo denimo izkoreninili samo s sodelovanjem.« S temi besedami je včeraj namestnik ministra za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Edmondo Cirielli uvedel tržaški del kampanje #InsiemepergliSdg, ki bo v Trstu, in sicer v prostorih nekdanje ribarnice, gostovala do sobote, njen glavni promotor pa je ministrstvo za zunanje zadeve.

Ob tem je Cirielli še spomnil, da Italija v Afriki črpa surovine in energijo, zato je prav, da Afričanom damo kaj v zameno. »Pustimo jim infrastrukturo, investirajmo v znanje. Če bo raslo afriško tržišče, in Italija predstavlja vrata v Afriko, bomo koristi imeli tudi mi. Če bo v Afriki rastel srednji sloj, bomo lahko računali na koristno delovno silo za italijanska podjetja v Afriki,« je ocenil namestnik ministra, ki je v isti sapi tudi dejal, da bi na ta način lahko zajezili migracije, ki so seveda legitimne, če imajo migranti, tako Cirielli, urejene dokumente.