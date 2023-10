»Regato bom z velikim veseljem spremljala kot gledalka«

Lady Wendy Schmidt, kakor so lani Tržačani poimenovali zmagovalko 54. Barcolane, se je včeraj vrnila v Trst, da bi vrnila pokal, ki je bil leto dni v vitrini jadralnega kluba New York Yacht Club. Vzdevka lady si ni prislužila zato, ker je postala prva krmarka v zgodovini regate, ki je osvojila pokal, ampak zaradi svoje plemenite poteze. Za izobraževalne in druge dejavnosti v Miramarskem rezervatu je darovala 100 tisoč evrov. Ob tisti priložnosti je povedala, da ne tekmuje samo za zmago, ampak poskuša spodbujati tudi druge ljubitelje jadranja, da se borijo za ohranitev oceanov.

Ob včerajšnjem prihodu na Veliki trg, oblečena v črtasto svetlo modro jakno in bele hlače, v rokah pa je držala klobuk, je sijala od veselja. »Trst se mi zdi še lepši kot lani,« je dejala organizatorjem Barcolane. K njej je nato pristopil direktor Miramarskega rezervata Maurizio Spoto, ki ji je v besedi in sliki opisal, kako so porabili njen denar. Ponosno ji je kazal delavnice, v sklopu katerih so otroci, ki so obiskovali poletne šole jadranja, porisali jadra optimistov z ogroženimi živalskimi vrstami v našem morju. Soustanoviteljica več organizacij, ki skrbijo za zdravje oceanov, je dejala, da je vesela, da je šel denar za projekte, v sklopu katerih izobražujejo bodoče okoljevarstvenike. Po vrnitvi pokala predsedniku Barcolane Mitji Gialuzu, svečanost je potekala na strehi info točke, je z veliko mero skromnosti odgovarjala na novinarska vprašanja.

Gospa Schmidt, kakšni občutki vas prevevajo ob vrnitvi v Trst?

Zelo prijetni občutki. Mesto se mi zdi še lepše, kot je bilo lani. Zelo sem si želela osebno vrniti pokal.

Na letošnji Barcolani ne boste aktivno sodelovali, ker je vaša jadrnica Deep Blue deležna rednih vzdrževalnih del. Regato pa boste spremljali, kajne?

Tako je. Regato, ki bo povsem drugačna kot lanska, ki je potekala v burji, ki je na nekaterih delih pihala tudi prek 20 vozlov, za tokrat pa napovedujejo malo vetra, bom seveda z velikim veseljem spremljala kot gledalka. Po vsem verjetnosti s krova plovila mojih prijateljev. Seveda je to drugače, kot biti za krmilom in tekmovati, a tudi te nove izkušnje se veselim.

Za koga boste navijali?

Vsem privoščim zmago, a osebno bom navijala za Francesco Clapcich, ki po mojem najbolje zastopa prihodnost jadranja.

Celoten intervju v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.