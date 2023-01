Rekordni dan v Miramarskem gradu

Novo leto se je za Miramarski grad začelo z rekordom: v nedeljo si je muzej v gradu Maksimilijana in Šarlote ogledalo 2776 ljudi. Še nikoli jih v enem samem dnevu ni bilo toliko, so ocenili v tiskovnem uradu Miramarskega gradu.

Rekordni dosežek je v nedeljo popoldan napovedovala dolga vrsta čakajočih pred gradom. Vila se je od vhoda vse okrog ribnika z vodometom do konca osrednje ploščadi. Malo po 15. uri je v vrsti čakalo nad sto ljudi. Mnogi sploh niso vedeli, da je obisk brezplačen in so bili ob prihodu pred vhod prijetno presenečeni, da so si lahko ogledali grad zastonj.

Brezplačni ogled je sodil v pobudo odprtih muzejev, ki jo je ministrstvo za kulturne dobrine priredilo po vsej državi, da bi spodbudilo spoznavanje državnega muzejskega bogastva. Na Tržaškem so priložnost množično izkoristili.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.