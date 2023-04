Resno jih zanimata EZTS in kraški geopark

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) je v preteklih tednih obiskala občine na Tržaškem. Na srečanjih je bilo med drugim večkrat izpostavljeno vprašanje ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). V ta namen so se preteklo sredo na tržaškem sedežu krovne organizacije zbrali predstavniki občin Zgonik, Repentabor, Devin - Nabrežina in Dolina, nekateri slovenski izvoljeni predstavniki iz tržaške občine oz. kraških rajonskih svetov, Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras in gostitelj iz vrst SKGZ.

Uvodoma je prisotne preko spletne povezave nagovoril direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Izkušnja geoparka in ustanovitev EZTS sta bili na Koroškem komplementarni. Pri upravljanju geoparka so obmejne občine v Sloveniji in Avstriji namreč uvidele najboljšo obliko v EZTS, ki so ga ustanovili leta 2019.

Perspektive ustanovitve kraškega geoparka je predstavil David Pizziga. LAS Kras je pripravil marketinški načrt za italijansko stran, in sicer za deželno direkcijo FJK za geologijo. Postavlja se vprašanje, ali ima Dežela FJK interes poveriti EZTS upravljanje geoparka. Obstaja konkretna možnost, da bi bil sedež EZTS v Sloveniji in da bi čezmejni organ ustanovili kot subjekt slovenskega prava, medtem ko je goriški nastal kot subjekt italijanskega prava. Pizziga je v razmislek ponudil tudi možnost dodatnih skupnih storitev, ki bi lahko bile v domeni EZTS, kot sta čezmejna protipožarna politika in črpanje vodnih virov v kmetijske namene.

Načrt ustanovitve skupnega čezmejnega organa naj bi nastal v sklopu strateškega projekta Kras Carso 2, ki ga bodo financirali s sredstvi iz programa Interreg Italija - Slovenija in pri katerem je LAS Kras projektni partner. Zamisel o kraškem EZTS se rojeva namreč na izkušnji iz leta 2014, ko se začelo ustanavljanje EZTS treh držav Severnega Jadrana, ki pa se je izkazal za preambiciozen načrt. V tem novem primeru bi na pot skupnega sodelovanja z občinami Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača stopili le Dolina, Repentabor, Zgonik in Devin - Nabrežina z možnostjo širitve na Doberdob in Sovodnje.

V prihodnjih tednih je napovedano srečanje med SKGZ, SSO ter slovenskim ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj, ki ima pomembno besedo pri upravljanju strateških projektov Interreg, med temi tudi Krasa 2.