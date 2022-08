Restavrirali jo bodo v živo

Portret cesarja Franca I. visi v prestolni dvorani Miramarskega gradu ob drugih članih habsburške cesarske družine. Kdor bo v teh dneh obiskal grad, pa bo ob občudovanju razstavljenih slik, grajske opreme in čudovitega razgleda na zaliv lahko prisostvoval tudi restavriranju cesarjeve podobe.

V Miramarskem gradu so se odločili, da po posrečenem poskusu, ko je bilo mogoče v živo spremljati restavratorski poseg na enem od grajskih lestencev, izkušnjo ponovijo. Tokrat je na vrsti olje na platnu velikega formata (215x115 cm), ki ga je ogrski slikar József Kiss (Joseph Kis) naslikal okrog leta 1856. Od jutri in za približno teden dni bodo lahko obiskovalci med 9. in 19. uro opazovali delo restavratorjev, ti pa bodo tudi potešili njihovo radovednost in odgovarjali na morebitna vprašanja.