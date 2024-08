Ribe in rastje so se vrnili, opozicija opozarja na neuspehe

Eno leto je minilo, odkar je Občina Trst pričela z dolgo pričakovanimi sanacijskimi deli na kontovelski mlaki. Za ureditev vodnega vira so se več let zavzemali tako domačini kot rajonski svet za zahodni Kras. Za odstranitev tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst, odvoz blata z dna kotanje ter ureditev dotokov sveže vode je občina lani namenila 60.000 evrov.

Da je stanje mlake kljub sanacijskim delom slabo, je sporočil rajonski svetnik Levice Roberto Cattaruzza. Kot je zapisal v tiskovnem sporočilu, je imela občina pri delih na mlaki štiri cilje: odstraniti tujerodne rastlinske vrste, ki so se razpasle po gladini kotanje, odstraniti živalske vrste, kot so rdeče ribice in želve, urediti glineno dno mlake in preprečiti pronicanje vode v tla, z dna mlake odstraniti mulj in blato ter kotanjo napolniti s svežo vodo in urediti vodne vire, ki bi napajali ta kontovelski vodni vir.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.