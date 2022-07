Ribiški dnevi vabijo v Križ

»Ribiški dnevi niso navadna vaška šagra, so vrnitev k starim običajem, pri katerih imata glavno besedo ribiška in morska tradicija,« je v sredo predsednik športnega društva Mladina Peter Sedmak nagovoril goste na odprtju kriških ribiških dni, ki bodo vse do nedelje vaško središče napolnili s slastnim vonjem pečenih in pohanih lokalnih rib. Obdani z ribiškimi mrežami in v prazničnem vzdušju so obiskovalce Ribiške hiše pozdravili tudi predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta, ki se je spomnila svojih kriških, ribiških korenin, ter predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni in predsednik Združenja za Križ Boris Bogatec, ki sta se zahvalila podjetniku Valentinu Cossutti in njegovi družini za odkup Ribiške hiše. Nekoliko ganjen se je tudi Cossutta pridružil uvodnim pozdravom.

V Križi ponujajo sveže ulovljeno morsko hrano, so zagotovili organizatorji. Obiskovalci se lahko vsak večer od 18. ure dalje nasitijo sardonov, tune in školjk, ki so jih v tržaškem zalivu ulovili ribiči iz okolice. Pripravile pa so jih žene iz kriških družin po tradicionalnih vaških receptih. Skrivnosti teh receptov pa nam seveda v Ribiški hiši niso želeli razkriti.