Rižarna v novi preobleki

Varnejša in invalidom prijaznejša. V tej podobi bo zaživela Rižarna po obnovi. Občina Trst je od italijanskega ministrstva za kulturo zanjo prejela 1,2 milijona evrov, je spomnil odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Kaj se pravzaprav obeta je razkril v ponedeljek dopoldne, ko sta si četrta in peta občinska komisija za infrastrukturna dela oziroma kulturo ogledali dano stanje.

Obnova naj bi predvidoma stekla septembra, saj naj bi poleti po predvidenih načrtih potekal razpis, s katerim bodo izbrali izvajalca del. Odbornik računa, da bi lahko prihodnjo pomlad že sprejemala obiskovalce v novi preobleki. V igri sta dve različni potezi: za protipožarno in splošno varnost obiskovalcev so odšteli 700.000 evrov. V tem sklopu bodo med drugim namestili nove zasilne izhode, klančine in dvigalo za invalide ter uredili zeleno površino med zunanjimi zidovi in cesto, ki bo lahko po novem sprejemala šolske in druge večje skupine.

Pol milijona evorv pa so namenili posegom, s katerimi bo Rižarna izboljšala svojo vlogo v italijanski mreži petih krajev spomina nacifašizem. To sestavljajo še taborišče Fossoli, hiša bratov Cervi, Marzabotto in Park miru Sant'Anna di Stazzema. Obnovili bodo denimo dvorano v prvem nadstropju, blagajno in knjigarno.

Več v jutrišnji (torkovi) tiskani izdaji Primorskega dnevnika