Robotska roka bo natančno dozirala pediatrična zdravila

Apotecaped omogoča izredno natančno odmerjanje aktivnih sestavin v zdravilih za male paciente. Med predstavitvijo so večkrat poudarili, da »navadna« zdravila niso primerna za otroke, sploh pa niso vsa otroška zdravila primerna za malčke vseh starosti. Za novorojenčka ne bo primerna ista količina zdravila kot za nekajletnega otroka.

Polmilijonsko naložbo so omogočile fundaciji Burlo Garofolo in Beneficientia Stiftung ter Dežela Furlanija - Julija krajina. Beneficientia Stiftung, s sedežem v liechtensteinskem Vaduzu, je »ambiciozen in inovativen projekt«, kot ga je opisal njen predstavnik Dario Nider, zagnala s 150.000 evri prispevka. Najbolj zajeten del pa je namenila Dežela FJK v proračunu za leto 2023, na pobudo svetnika Claudia Giacomellija (Bratje Italije), ki je zaradi drugih obveznosti moral zapustiti konferenco, preden bi lahko spregovoril.

Stefano Dorbolò, direktor bolnišnice, je izrazil zadovoljstvo nad tem, da je Burlo prvi v Italiji, ki premore to aparaturo. Poudaril je, da bo robot omogočil prihranek na dolgi rok.

