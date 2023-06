Rodila ob partnerjevi pomoči z navodili telefonske operaterke

Danes zgodaj zjutraj so mlado žensko na domu iznenadili popadki, pri čemer je njen partner poklical na interventno telefonsko število za klice v sili 112. Operaterji so nemudoma poslali na njun dom reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. telefonska operaterka Soresa, sicer bolniška sestra, pa je moškemu nudila potrebna navodila za pomoč pri porodu. Ob njegovi oskrbi je srečno privekala na svet dojenčiča, pri čemer se je vse dobro izteklo. Reševalci, ki so medtem prispeli na dom, so ju odpeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so zdravniki ugotovili, da se mamica in dojenčica dobro počutita.

Navodila operaterke so bila bistvenega pomena, ugotavlja služba Sores, prav tako popolno sodelovanje partnerja, ki je upošteval nasvet za nasvetom. Premostili so tudi jezikovne prepreke, so sporočili z navdušenjem, pri čemer pa nam podrobnosti o tem ni uspelo izvedeti.