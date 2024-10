Kljub polovični regati veliko veselja in prijateljskih besed

Vetra je bilo manj, kot so si organizatorji želeli, kljub temu pa so bili udeleženci regate Go to Barcolana from Slovenia dobro razpoloženi. »Od drugih nagrajevanj se razlikujemo, ker smo glasni in imamo raznolike vsebine,« je dvorani tržaškega hotela NH zaklical moderator nagrajevanja Evgen Ban. Ploskanje, vzklikanje, vino in ritmično spremljanje glasbe s strani publike so to le potrdili.

Kot se spodobi za regato z izrecno slovenskim priokusom in slovenskim glavnim pokroviteljem (Slovenska turistična organizacija), so se nagrajevanja udeležili ugledni predstavniki zamejskega športnega, političnega in gospodarskega življenja.

Igor Filipčič, predsednik Jadralnega kluba Sirena, ki je soorganiziral regato skupaj s klubom Società velica Barcola Grignano, je dejal, da je s startne linije v Piranskem zalivu odplulo štirideset jadrnic, zaradi premalo vetra pa so cilj premaknili na vmesno bojo pri Debelem rtiču.

V pozdravnih nagovorih je večina govornikov poudarila brezmejnost našega prostora in predvsem morja. Mitja Gialuz, predsednik Barcolane, je v izrazito političnem govoru spomnil, »da morje nima meja«. Ostro pa se je obregnil ob tiste, ki hočejo spet zarisati meje in spomnil na dosežke, ki jih je omogočila Evropska unija. Senatorka Rojc je spomnila, »da je morje eno, vsi pa plujemo v isti barki«, navezujoč se na plakat Marine Abramović za Barcolano leta 2018.

Če preidemo od govorov k nagradam, je v deveti kategoriji slavila jadrnica Viktor skiperke Caterine Sedmak, hčere ponosnega kapitana Franka Sedmaka. V osmi kategoriji se je uvrstil na prvo mesto Beli Labod Simona Virnika, sedmi razred ni imel vpisanih, v šestem je slavila Nika Marka Topiča, v petem pa Scheggia PDRGorana Brovca. V četrti kategoriji je zmagala Ex Revolution skipperja Igorja Strojana, v tretji Anteros Alexa Baruca, v drugi 2 Sisters Le vie del cotone Giannija Mance, v prvi pa Scorpione Iztoka Krumpaka. V kategoriji nula si je prvo mesto izboril Samo Žvan na jadranici Generali, v kategoriji maxi je zmagala Adriatic Europa krmarja Dušana Puha, v razredu supermaxi pa Haagazussa Andreja Merteca.

Absolutna zmagovalka, katere posadka bo vzela v varstvo trofejo, leseno »mojstrovino Alessandra Starca,« je bila jadrnica Generali skiperja Sama Žvana. Za njo sta se uvrstili Adriatic Europa ter Ex Revolution.