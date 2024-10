Občina Trst ponuja šest novih digitalnih storitev

Digitalna preobrazba se je končno dotaknila tudi tržaške Občine. Z ekološkim prehodom je digitalna preobrazba eden od dveh stebrov Načrta za okrevanje in odpornost - na njih morajo temeljiti vse pomembne inovacije, ki jih NOO želi doseči na področju javne uprave, in z njimi povezane ponudbe storitev in način dela, je v šotoru Občine Trst na Velikem trgu dopoldne povedal direktor občinskega oddelka za inovacije in storitve za občane Lorenzo Bandelli. Projekt se vključuje v širši načrt evropskega digitalnega desetletja: Evropa si do leta 2030 prizadeva opolnomočiti podjetja in ljudi za na človeka osredotočeno, trajnostno in uspešno digitalno prihodnost. Sem sodi torej tudi digitalizacija vseh javnih in zasebnih storitev.

»Digitalizacija javnih uprav ima daleč največji vpliv na državljane in storitve zanje,« je pojasnila vodja občinske službe za digitalno preobrazbo Giannina Ceschin. Spomnila je na dolgo pot projekta – vlogo je Občina Trst oddala maja 2022, konec leta je bil projekt sprejet, marca 2023 pa so mu bila dodeljena sredstva. Predvideval je reorganizacijo vsebine uradne spletne strani (v skladu s smernicami, ki sta jih izdala oddelek za digitalno preobrazbo predsedstva vlade in Agencija za digitalno Italijo).

Marca letos je končno zagledala luč prenovljena občinska spletna stran s šestimi novimi digitalnimi storitvami za občane. Tehniki so morali na novo postaviti temelje spleta, saj je imela spletna stran tridesetletno zgodovino, ki jo je bilo treba prenesti v digitalno obliko, preiti z analognih na digitalne procese, vsebine pa razbremeniti, je pojasnila. Pod geslom storitve je po novem šest dostopnih digitalno, se pravi splošni dostop, poročni oklici, dovoljenja za začasni dostop na urbana območja za pešce, prispevki za premagovanje/odstranjevanje arhitekturnih ovir, dovoljenja za invalide (za tranzit in parkiranje) ter prispevek za plačilo jasli za otroke iz Ukrajine.