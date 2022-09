Rožnati mesec boja proti raku dojk

Pred nami je rožnati oktober, svetovni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Tudi v Trstu bodo s številnimi akcijami in dogodki sporočali, kako lahko ženske učinkovito poskrbijo za svoje zdravje. Ozaveščevalno kampanjo bo skupaj z Zvezo za boj proti raku LILT in zdravstvenim podjetjem Asugi vodila Univerza v Trstu, ki bo 6. oktobra gostila srečanje s predstavniki medicinske stroke na temo preventive in pomena zgodnjega odkrivanja raka.

Program številnih aktivnosti so na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavili rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda, generalni direktor Asugija Antonio Poggiana in deželna koordinatorka zveze LILT Bruna Scaggiante. Ta je spomnila, da bodo mesec osveščanja obležili tudi z barvami, in sicer tako, da bo fontana na Borznem trgu ves mesec obarvana v rožnato barvo. 6. oktobra, ko bo na sedežu Univerze v Trstu potekalo predavanje s strokovnjaki, pa se bo v rožnato barvo odela tudi univerzitetna palača. Tistega dne, z začetkom ob 14.30, bo potekala okrogla miza, na kateri bodo predavateljice govorile o zdravem načinu življenju, preventivi, pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni, učinkovitem zdravljenju in celostni obravnavi.

V sklopu rožnatega oktobra bosta zveza LILT in Asugi ženskam, ki še niso upravičene do brezplačne presejalne mamografije, se pravi tistim pod 45. letom starosti, ponujali brezplačne preglede in ocenjevanje tveganja. Preglede bodo izvajali v Glavni bolnišnici, zainteresirane pa se lahko od 3. oktobra naprej naročijo na številki 3515039192 (od ponedeljka do petka med 9.30 in 12. uro).

Bogat program pobud, ki so sicer dostopne na spletni strani www.legatumoritrieste.it, sta včeraj pozdravila tudi rektor Roberto Di Lenarda in generalni direktor Asugija Antonio Poggiana.