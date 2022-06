»Ruska oblast je civilno družbo povsem poteptala«

Na svetu je poleg ukrajinske še veliko vojn, na katere smo že skoraj pozabili in katerih najbolj nedolžne žrtve so otroci. O njih pripoveduje večina letošnjih prejemnikov priznanj, ki jih že devetnajst let podeljujejo v sklopu nagrade Luchetta in tradicionalnem nizu dogodkov, ki ponujajo možnost za poglobitev aktualnih družbenih in političnih vprašanj skozi oči in besede novinarjev. Dvodnevno dogajanje je sklenila ravno podelitev nagrad, katere prvi del je bil v celoti posvečen ruski nevladni organizaciji International Memorial, kateri je Fundacija Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin podelila posebno priznanje za neutrudno delo v bran demokracije in človekovih pravic. »V Rusiji je nemogoče nasprotovati uradni politiki,« piše v utemeljitvi nagrade, ki jo je na včerajšnji slovesnosti prebrala predsednica fundacije Daniela Luchetta, zato je priznanje »opomin, da obstaja tudi drugačna Rusija, ki se bori za uveljavitev najbolj osnovnih pravic, medtem ko jo diktatura duši in ji krati svobodo. Tovrstne organizacije je treba podpreti,« je poudarila in priznanje izročila Štefanu Čoku, ki v okviru Foruma Evropa-Rusija sodeluje z italijansko izpostavo Memoriala.

V dvorani gledališča Miela je vladalo veliko pričakovanje za video nagovor Irine Flige, mednarodno priznane raziskovalke in vodje Memorialovega središča v Sankt Peterburgu. »Naša ustanova se ne ukvarja samo z zgodovino,« je opozorila, »v prvi vrsti se osredotočamo na kršenje človekovih pravic – nekoč in danes. Zato ne odobravamo državnega terorja, ki smo ga doživeli v prejšnjem stoletju, in tistega, ki se dogaja danes. Putinizem pod očmi vseh vzpostavlja popolnoma napačno in lažno mitologijo o veliki in večni Rusiji, ki se razvija okoli čaščenja države in torej moči. Zato nimamo namena prekiniti našega dela,« je bila odločna in dodala, da v postsovjetski zgodovini raziskovanje še nikoli ni bilo tako pomembno kot danes. »Oblast je civilno družbo popolnoma poteptala in že dvajset let bije bitko za zgodovino. Vendar prej ali slej se bo ta vojna končala in z njo se bo končal tudi Putinov fašistični režim.«

Letošnje nagrade so šle v roke novinarjem, ki so z besedo in podobami zabeležili tragične usode otrok bodisi na vojnih območjih bodisi v drugačnih situacijah, v katerih nad njimi izvaja nasilje sistem. V kategoriji televizijskih prispevkov je bila najboljša zgodba novinarke Orle Guerin. Za mrežo BBC World News je posnela slepega jemenskega otroka, ki je prevzel vlogo učitelja in poučuje svoje vrstnike v šolskih poslopjih brez strehe in sten. Za članek v spletni prilogi La27ora dnevnika Corriere della sera o težavah skupnega starševstva in njegovi povezanosti z starševskim odtujitvenim sindromom pri otrocih sta nagrado za tiskane medije prejeli novinarki Rita Rapisardi in Federica D'Alessio. Nagrajen je bil tudi prispevek o ugandskih otrocih brez prihodnosti, ki ga je za britanski The Guardian pripravil Jason Burke, medtem ko so Gregorio Romeo, Ambra Orengo in Gabriele Zagni posneli najboljšo reportažno delo o otrocih v stalno bombardirani Gazi, ki je bilo predvajano v oddaji Piazza Pulita na kanalu La7. Nagrado za najboljšo fotografijo pa si je zagotovil Sedat Suna, in sicer za fotografijo otroka v betonski cevi, ki jo je objavil časopis The Guardian.