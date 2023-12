S knjigami obdarili otroke zapornikov

Marsikdaj ne pomislimo, da se v zaporu redno mudijo tudi otroci, ki tam obiskujejo svoje starše. Petošolčki Osnovne šole Alojza Gradnika s Cola so pred božičnimi prazniki obdarili hčerke in sinove tržaških zapornikov in zapornic. Včeraj dopoldne so z repentabrsko občinsko delegacijo obiskali zapor Coroneo in jim v dar izročili približno 50 otroških knjig.

Poleg teh so v dar prinesli tudi priročnik za vzgojo v družbi brez nasilja Srce na dlani- Il cuore in mano, ki je ob 50-letnici šole pred nedavnim izšla pri Založništvu tržaškega tiska. Ta predstavlja zadnjo etapo dela učenk in učencev, ki so v letih 2012-2017 skupaj ustvarjali pod okriljem projekta o promociji nenasilne komunikacije.