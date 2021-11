S knjižnico na prstu

Na začetku je bila prodajalna Giada v Terezijanski četrti, tipična zlatarna, ki je dolga desetletja trgovala predvsem s kupci iz nekdanje Jugoslavije. Ko je njene vajeti prevzela Silvia Vatta, predstavnica najmlajše generacije dolgoletnih upraviteljev, je tradicionalno ponudbo zamenjal sodobno oblikovan nakit. A najemnina je v času pandemije postala preveliko breme, zato se je Giada preselila na splet (www.giadatrieste.com), do 4. decembra pa je vsak petek in soboto (med 12. in 20. uro) njen izbor trinajstih oblikovalcev nakita na ogled v razstavnem prostoru Cavò v starem mestu (Ulica san Rocco 1, ob muzeju orientalske umetnosti).

Silvia svoje varovance izbira na podlagi izvirnosti in umetniškega eksperimentiranja, prikupnosti in tudi praktičnosti: »Modni dodatki morajo biti pač tudi uporabi prijazni,« pravi med razkazovanjem ogrlic, uhanov, prstanov. Večina njihovih oblikovalcev niso Tržačani, izjemi sta Ines Paola Fontana, ki se predstavlja z izborom različnih ogrlic (iz kristalov in bleščic) ter PaSCa Design, ime, za katerim se skriva Christian Siskovic. Tržaški Slovenec obljublja vsak vikend novo kolekcijo: ob našem obisku je bila v izložbi Library – živobarvna kolekcija prstanov in obeskov iz aluminija v obliki knjižnice.