V ponedeljek, 6. maja, so v operativnem uradu tržaške železniške policije na posnetkih varnostnih kamer opazili moškega, ki je s kovinsko palico udarjal po avtomobilih, parkiranih v Ulici Flavio Gioia. Železniški policisti so se nemudoma odpravili na kraj in ustavili moškega, ki je imel še v rokah železno palico, dolgo več kot 40 centimetrov. Ugotovili so, da gre za 26-letnega državljana Afganistana brez bivališča, prosilca za azil. Prepeljali so ga v policijske urade, kjer je izjavil, da je to počenjal le iz golega užitka. Nenadno pa je pobesnel in postal nasilen ter se nerazsodno vedel. Policisti so poklicali na pomoč zdravstveno osebje, da bi preverili njegovo zdravstveno stanje. Ob policijskem spremstvu so ga prepeljali na urgenco, kjer je prav tako vzkipel in ni bil nič sodelovalen. Naenkrat je pobegnil, policisti, katerim so se pridružili še kolegi, pa so stekli za njim. Moškega so ustavili, pri čemer se jim je upiral in ni hotel vstopiti v policijsko vozilo. Obnašal se je sovražno in nasilno. V uradih, kjer je nadaljeval s podobnim zadržanjem, so ga aretirali in nato prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.