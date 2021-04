S kulturo proti nasilju

Spoznavanje različnih kulturnih identitet in medsebojno spoštovanje sta bili glavni temi mednarodnega posveta Contro la violenza – L’identità culturale per la costituzione di network di contrasto e prevenzione della radicalizzazione (Proti nasilju – S kulturno identiteto in sodelovanjem v boju proti radikalizaciji), ki ga je v petek in včeraj na spletu predvajal Oddelek za humanistiko Univerze v Trstu. Dogodek je nastal v okviru večjega projekta Dežele Furlanije - Julijske krajine in je bil namenjen profesorjem in učiteljem, vzgojiteljem, dijakom in študentom ter vsem, ki svoje življenje, poslovno ali zasebno, delijo z mladoletniki druge narodnosti brez spremstva. Koordinirala in vodila ga je univerzitetna profesorica Sergia Adamo, ob njej pa so ekran delili ugledni gostje z drugih univerz in predstavniki mednarodnih organizacij za boj proti nasilju in rasizmu.

S predavanji in delavnicami so poslušalkam in poslušalcem nudili možnost globokega razmišljanja o tem, kako lahko kultura vpliva na nasilje nad tistimi, ki jih sodobna družba identificira kot drugačne, nad priseljenci prve in druge generacije.

Posvet sta s pozdravom uvedla rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda in deželni odbornik Pierpaolo Roberti, projekt pa so predstavili moderator docent Giuseppe Ieraci, zgodovinarka Elisabetta Vezzosi in Adamova. Petkov del srečanja je bil namenjen predvsem raziskovanju zgodovinskih razlogov, ki v različnih državah privedejo do primerov nasilja.

Včerajšnji dan je na posvetu minil predvsem v družbi ženskih predstavnic mednarodne univerzitetne scene. Iz Alžirije se je povezala Latifa Sari v družbi kolegov Ryada Benmansoura, Ghialija Ramzija in Warde Babe Hamed. Iz Sarajeva pa je predavala Edina Spahić. Tržaško univerzo so zastopale Cecilia Prenz, Loredana Trovato in Cristina Baldazzi. Popoldanski del so v celoti posvetili delavnicam, ki so bile namenjene predvsem dijakom in dijakinjam.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.