S polpriklopnikom po strmi Ulici Commerciale

Tovornjak s polpriklopnikom turških registrskih tablic, ki se je danes zvečer okrog 19. ure v Trstu spustil navzdol po strmi Ulici Commerciale, je povzročil kar nekaj težav v prometu. Na eni od glavnih prometnic, ki povezujejo mesto z Opčinami, in to z več kot 16-odstotnim naklonom, je najbrž vozniku zastal dih, ko je ugotovil, da ga je navigacijski sistem zavedel na za tovornjake povsem neprimerno cesto. Ko je pripeljal do konca Ulice Commerciale, ni mogel zaviti, kot bi bilo obvezno, v Ulico Pauliana, ker je bil ovinek preoster. Zato je ustavil tovornjak in poklical na pomoč lokalno policijo. Ta je zaprla za promet Ulico Martiri della Libertà in omogočila tovornjakarju, da je v prepovedani smeri vožnje prispel na Trg Libertà, kjer so mu izrekli globo. Nastali so daljši zastoji.