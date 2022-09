S poravnavo dolga bo Občina Dolina razpolovila davek Tari

Odpadki najbrž ne bodo več tako »smrdeli« občanom z dolinskega konca. Nekaj več kot 1,3 milijona evrov je namreč že priteklo v občinske blagajne, potem ko je marca vrhovno sodišče po dvanajstih letih sodnih obravnav ocenilo, da mora družba Siot le poravnati znesek zaradi večletne neplačane pristojbine za ravnanje z odpadki. Z zamujenimi plačili Siot in z obrestmi vred bo Občina Dolina svojim občanom v letih 2023 in 2024 razpolovila pristojbino za ravnanje z odpadki Tari.

Z razveseljivo novico je na današnjem zasedanju dolinskega občinskega sveta postregel dolinski župan Sandy Klun, ki je poročal o sporu z družbo Siot glede odpadkov. Kakor smo mediji že poročali, je 2. marca vrhovno sodišče v Rimu sprejelo priziv Občine Dolina glede neporavnanih davčnih obveznosti družbe Siot, ki upravlja naftovod Trst-Ingolstadt, s tekočimi gorivi pa oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem. »Gre za šest odločb z davčnimi izračuni za neplačano pristojbino Tarsu oz. Tia za obdobje petih let – to je od leta 2005 do 2009 za pokrite površine,« je pojasnil Klun. Nabralo se je za 1.172.000 evrov, katerim gre dodati obresti v višini 119.428 evrov, za skupnih 1.291.429 evrov. Pa še sodne stroške je treba vključiti, ki se sučejo okrog 20 tisoč evrov, tako da je končni znesek 1.312.149 evrov. »Denar je družba že junija nakazala občini, saj ni bilo mogoče vložiti dodatnih prizivov.«

To pa še ni vse, saj je Klun sporočil, da bo morala družba Siot poravnati podoben davčni dolg še za leti 2010 in 2011, kar pomeni 304.516 evrov z obrestmi. S tem pa se tačas ukvarjajo odvetniki.

»V domeni z občinskim odborom javno sporočam, da bo v letih 2023 in 2024 pristojbina za ravnanje z odpadki tako za gospodinjstva kot za druge uporabnike prepolovljena, se pravi, da bo davek Tari zmanjšan za 50 odstotkov,« je sporočil župan.