Vodja kabineta italijanskega ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo Federico Eichberg je na včerajšnjem srečanju na ministrstvu v Rimu sporočil, da so o prihodnosti tovarne Wärtsile pri Boljuncu stekli pogovori s tremi različnimi družbami. Finska multinacionalka namerava nadaljevati s proizvodnjo do pozne pomladi, tja do junija, kar je za sindikate nesprejemljivo. Novo srečanje bo prihodnji teden.

