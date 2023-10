S sežiganjem odpadkov do več električne energije

Utopično čez 20 let, bolj realno čez 40 ne bomo več potrebovali sežigalnic. Takrat bi morali končno doseči stopnjo »zero waste« oziroma nič odpadkov. Tako je vsaj prepričan Livio Russo, odgovoren za tovarno HestAmbiente, ki v Trstu in Padovi upravlja sežigalnico odpadkov. V tržaški sežigajo večinoma deželne smeti (80 odstotkov), ki jih občani mečemo v zabojnike za ostale odpadke, ker jih ni mogoče reciklirati.

Včeraj je tržaška sežigalnica v Ulici Errera odprla vrata za širšo publiko. Kako poteka sežiganje odpadkov in pridobivanje električne energije iz njih je zanimalo več kot 120 posameznikov, ki so se pravočasno prijavili za ogled. Tržaško sežigalnico upravlja podjetje HestAmbiente, ki je 70-odstotno v lasti družbe HeraAmbiente, 30-odstotno pa AcegasApsAmga.

Sežiganje odpadkov ima sicer v Trstu dolgo zgodovino. Prvo tovrstno napravo so začeli uporabljati že leta 1915, s katero so ustvarjali električno energijo za napajanje tramvajev. Predhodnica današnje sežigalnice se je rodila leta 1972 v Ulici Giarizzole, leta 2000 pa so odprli to v Ulici Errera.

Od takrat so jo stalno prenavljali in izboljševali, zadnjič lani, ko so obnovili njeno drugo linijo. Takrat so obenem prenovili tudi turbino, s čimer jim je uspelo povečati število ton odpadkov, ki jih dnevno sežgejo, in pridobiti več električne energije. Turbina lahko zdaj proizvede 145 GWh elektrike na leto, to pomeni, da lahko z njeno energijo oskrbijo približno 180.000 oseb, kar je za 15.000 več kot pred obnovo.

Kako se odpadki spremenijo v elektriko, smo se včeraj prepričali tudi sami. Ti gredo najprej skozi radiometrični pregled, nato pa jih spustijo v jamo, od koder jih potem zajamejo z ročico in vržejo v eno od treh gorečih peči. Odpadki gredo nato skozi rešetke, kjer gorijo, najprej s pomočjo plina, in ustvarjajo prah ter toploto, je razložil Livio Russo.

Toplota segreje vodo in tako nastane para, ki vrti turbino, ta pa ustvarja električno energijo, ki jo takoj spustijo v omrežje. »Dober del proizvedene elektrike uporabimo v Trstu. A moram poudariti, da smo na ravni ustvarjanja energije majhen obrat, pri ravnanju z odpadki pa velika tovarna,« je pojasnil Russo. V Trstu so ponosni, da s tehnološko visoko razvitim obratom ne povzročajo veliko emisij, ampak kar 80 odstotkov manj od tega, kar je zakonsko dovoljeno.

