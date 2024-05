S širjenjem naselja bi lahko dočakali prehod za pešce

Devin bi se lahko še nekoliko razširil. Levosredinska devinsko-nabrežinska občinska svetnika koalicije Igor Tomasetig (DS) in Vladimir Mervic (Za zaliv/Zeleni) sta na zadnjem zasedanju občinskega sveta predstavila glasovalno pobudo o ureditvi prehoda za pešce na območju, ki mu pravijo Case verdi v Devinu. Postopek se je začel pred dvema letoma, vendar je birokratsko zapleten, družba FVG Strade, ki je pristojna za delo, pa kaže nima velikega posluha za omenjeno ureditev, je ugotavljal Tomasetig.

Občinski odbor je zato sprejel predlog svetnikov glede razširitve naselja, v katerega bi se po novem vključilo tudi manjše območje na drugi strani deželne ceste 14 (pas dolg približno 100 metrov, kjer živi kakih 150 občanov), ki je brez prehoda dejansko odrezanih od vasi. Na tak način bi za prehod za pešce lahko poskrbela občina, ki pa bi morala poskrbeti tudi za ustrezne pločnike, ki jih danes ni. Župan Igor Gabrovec je potrdil, da so urade zadolžili, naj začnejo s postopkom, kar pa ne rešuje Enote deželne decentralizacije (EDR) in FVG Strade od njunih odgovornosti glede ureditve krožišča pri Črničju in kolesarske steze.

Obravnavali so tudi koše za cigaretne ogorke pred plažami in pa obnovo nekdanje vojašnice finančne policije v Naselju sv. Mavra.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.