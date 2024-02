S sončno elektrarno nad Borštom bi napajali Elettro

Staremu kamnolomu nad Borštom, poznanemu z imenom Scoria, se obeta zelena prihodnost. Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine, občini Trst in Dolina ter uprava bazovskega sinhrotrona Elettra snujejo v njem sončno elektrarno. Odkopavanje kamenja namreč opuščajo, območje je trenutno v postopku sanacije.

Drugi tovrsten projekt

Včeraj je v tržaški mestni palači potekal sestanek med deležniki, med katerim so začrtali naslednje korake. Župan Doline Sandy Klun je Primorskemu dnevniku potrdil zanimanje dolinske občinske uprave za zeleni projekt in sodelovanje pri njegovem načrtovanju. Projekt sončne elektrarne nastaja na pobudo in po zamisli Dežele FJK in sinhrotrona Elettra, finančno plat pa naj bi predvidoma krili z deželnimi in evropskimi sredstvi. Klun je dodal, da ni še nič dorečeno in da trenutno snujejo sporazum o nameri za izgradnjo. Dolinski župan računa sicer, da se bodo stvari premikale kar hitro. »Z evropskim denarjem imaš dokaj stroge časovnice,« je pristavil.

Kaj predvideva torej projektna zamisel? Klun je dejal, da je kamnolom trenutno v postopku opuščanja. V sodelovanju z deželno upravo izvajajo lastniki že nekaj časa sanacijska dela. Obenem pa obstaja državni zakon za preureditev zapuščenih kamnolomov, ki omogoča njihovo vnovično uporabo po koncu ekstraktivnih dejavnosti. Glede na izredno sončno lego, uperjeno proti jugu, že načeto površino in pravno podlago, ki omogoča preobrazbo območja, se je porodila zamisel, da bi tja postavili sončno elektrarno. Tovrstne zamisli na Tržaškem sicer niso novost, saj je v zadnjih letih že bil govor o sončni elektrarni v nekdanjem kamnolomu Faccanoni nad Svetim Ivanom. Za to zamisel se je zelo ogreval tržaški župan Roberto Dipiazza. Zavzemanju deželnega odbornika za okolje Fabia Scoccimarra za odpravo zakonskih zaprek maja 2022 pa očitno niso (še) sledili nadaljnji koraki.