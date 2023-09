S športniki sinje modro obarvan Slofest

Tudi letošnji Slofest je bil športno obarvan. Obarvan je bil pravzaprav v sinje modro barvo italijanskih športnih reprezentanc, v katerih so se (in se še) v zgodovini slovenske narodne skupnosti v Italiji izkazali številne športnice in športniki. Teh je po podatkih nenadomestljivega športnega novinarja Branka Lakoviča skoraj 200. Prav Lakovič, živa enciklopedija slovenskega športa v Italiji, je bil soavtor sobotnega srečanja v organizaciji Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Naši azzurri.

V šotoru na Trgu sv. Antona Novega so se tako zbrali nekateri še živeči akterji slovenskega športa, ki so se ravno v dresu italijanskih reprezentanc pomerili v številnih panogah. Nekateri med njimi so prišli tudi na oder in ob obujanju spominov odgovarjali na vprašanja voditeljev Evgena Bana in Nicole Rende. Za popestritev srečanja je poskrbela glasbena skupina One shot, ki je prisotne popeljala v svet slovenske in italijanske športne popevke.

»Pionirja« Taučer in Škerlj

Prva slovenska športnika, ki sta oblekla dres italijanske reprezentance sta bila rokoborec Albert Taučer (leta 1933) doma od Piščancev in barkovljanska plavalka Ivica Škerlj (1935), ki ji je tržaški pesnik Umberto Saba posvetil poezijo Campionessa di nuoto. Ravno zgodbe prvih »pionirjev« kot sta Danilo Žerjal, ki je oblekel dres kar treh različnih reprezentanc, jugoslovanske, italijanske in venezuelske, in Pino Kressevich, ki je leta 1952 v Helsinkih kot prvi slovenski »azzurro« nastopil na olimpijskih igrah, so verjetno najbolj fascinantne, čeprav so slovenski športniki šele nekaj let za njimi začeli osvajati svetovne in evropske ter tudi olimpijske kolajne.

