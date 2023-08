»Sami ne zmoremo več, pomagajte«

Ibrahim in njegovi trije prijatelji so v petek prenočili pred tržaško železniško postajo. Dež je neutrudno in ves dan padal tudi na Trg Libertà ali Trg sveta, kot so ga preimenovali v zadnjih letih, odkar so se zelenice okoli kipa cesarice Sissi spremenile v zasilna ležišča migrantov, ki z raznih koncev sveta prispejo v Trst po balkanski poti. Tako kot Ibrahim in njegovi trije prijatelji, vsi Afganistanci.

»Potovali smo 60 dni in šli skozi osem držav - bili smo v Turčiji, Srbiji, Bosni ...,« je našteval v angleščini pod oboki pred stranskim vhodom železniške postaje. Tu in pred bližnjo policijsko postajo je zatočišče v petek zvečer našlo okrog 50 ljudi. Vsi so bili pokriti z izotermičnimi reševalnimi folijami, ki so jih mednje porazdelili prostovoljci s Trga sveta, da jih ne bi preveč zeblo. Prostovoljci, ki sedaj na straneh Primorskega dnevnika pozivajo »civilno družbo«, naj se predrami ...

»V petek zvečer je bil položaj strašen. Lilo je kot iz škafa, na trgu pred postajo so bile kurdske družine z majhnimi otroki, bili so premočeni in sestradani. In le štirje prostovoljci. Rada bi pozvala javnost: predramite se! Pridite na trg in pomagajte, sami ne zmoremo več,« je v soboto dejala Lorena Fornasir, upokojena medicinska sestra, ki migrantom redno zdravi rane in skuša z možem ter zelo majhno skupino prostovoljcev tudi na druge načine pomagati. Kdor bo prisluhnil njenemu pozivu, lahko na trg pred železniško postajo pod večer prinese tudi »mleko, piškote, sadje, kuhana jajca in drugo hrano, s katero se bodo migranti okrepčali«. Vedno tudi potrebujejo majice s kratkimi in dolgimi rokavi ter trenirke, a izključno mere M (medium). »Kdor bi rad naredil donacijo, pa se lahko pridruži Facebook skupini WWMIH (We will make it happen), ki za nas nabavlja čevlje, zdravila in drug material,« je še povedala Lorena Fornasir.