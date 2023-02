Sardočeva izbira odmeva

Presenečenje ali razočaranje? Kako so v Zgoniku sprejeli odločitev sedanjega občinskega odbornika pristojnega za socialne zadeve, kmetijstvo in turizem ter gospodarske družbe z javno udeležbo Mirka Sardoča, da kandidira za deželni svet v vrstah Stranke slovenske skupnosti? Naj spomnimo, da je bil dolgoletni župan pred leti član Demokratske stranke, iz katere je leta 2013 polemično izstopil, potem ko ga je pokrajinsko vodstvo izločilo iz tekme za deželne volitve. Sedanji koalicijski Listi Skupaj-Insieme, ki se je maja 2019 uveljavila v zgoniški občini, se je pridružil kot neodvisen kandidat, tako kot neodvisno nastopa tudi v deželni tekmi v vrstah SSk.

Da je bila s Sardočevo odločitvijo seznanjena, je včeraj potrdila zgoniška županja Monica Hrovatin. »Polemiziranje nikakor ne sodi v moj politični slog, tako da ostajam pri tem nevtralna. Sedaj je treba čim boljše in čim bolj složno delati za našo koalicijo oz. za podporo predsedniškemu kandidatu Massimu Moretuzzu,« je dejala.

»Novica me je presenetila, vendar v njej ne vidim nič hujšega. Če se je Sardoč tako odločil, je tako prav. Kot stranka smo itak odprta in vrednote, ki jih delimo, so skupne vsem,« je ocenil Dimitrij Žbogar, ki edini brani vrste SSk v zgoniškem občinskem svetu.

