Šarec prihaja v Rižarno

Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se bo prihodnji četrtek, 24. oktobra, mudil v Trstu, kjer bo obiskal Rižarno, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Priložnost za obisk slovenskega premierja bodo svečanosti, s katerimi se slovenska država ob prihajajočem dnevu mrtvih oz. prazniku vseh svetih, ki pade na 1. november, spomni žrtev in padlih v vojnah. Tako bo tudi letos, pri čemer bo slovensko državno delegacijo vodil predsednik vlade, ki bo v Rižarni položil venec k spominski plošči in tudi nagovoril navzoče.