V domu za starejše občane Hotel Fernetti so potrdili 3 nove okužbe z novim koronavirusom. Pozitivni so še trije oskrbovanci. Četrti sumljiv primer pa zdravstvene oblasti še preučujejo. Skupno so v domu za starejše občane Hotel Fernetti doslej odkrili 16 primerov okužbe, 14 med oskrbovanci in dva primera med uslužbenci. Dva novookužena bodo prepeljali v dom za starejše osebe Rsa San Giusto, tretjega pa v infekcijski oddelek glavne tržaške bolnišnice.