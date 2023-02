Se vrača italijanska šola?

Zahteva po ponovnem odprtju italijanske osnovne šole v Barkovljah je spet zaživela. To se ciklično dogaja vsakih nekaj let, že od zaprtja italijanskega oddelka pred dvajsetimi leti. Šolo Battistig so leta 2001 zaprli zaradi premajhnega števila vpisanih otrok. V poslopju v Ul. Cerreto vse od takrat deluje samo slovenska osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja.

Predlog ponovne oživitve italijanskega oddelka je bil včeraj na dnevnem redu seje dveh občinskih komisij, ki so se je udeležile tudi nekatere barkovljanske mame, ki zbirajo podpise za ponovno odprtje šole. Tem sta odgovarjali odbornici - obe iz vrst Bratov Italije - Nicole Matteoni (za šolstvo) in Elisa Lodi (za infrastrukturna dela). Prva je spomnila,da so bile mestne oblasti v zadnjih dveh desetletjih vedno pozorne do kampanj za ponovno odprtje italijanskega oddelka. Že ob zaprtju šole v šolskem letu 2001/2002 so po prvi peticiji pristojni občinski uradi na starše, ki so takrat stanovali na območju Barkovelj, naslovili uradno vprašanje, če bi svoje otroke v primeru ponovnega odprtja vpisali v to šolo.

Kot je opozorila Matteoni, je bilo število interesentov nižje od tistega, kar je predvideval normativni okvir (najmanj deset otrok na letnik). Odbornica je nato spomnila, da je Občina Trst novo prošnjo za odprtje italijanskega oddelka prejela leta 2014. Takrat so si tehniki prišli šolo tudi ogledat in na podlagi ogleda ocenili, da bi bilo treba učilnice pred ponovnim odprtjem italijanske šole temeljito prenoviti. Zaradi prenove pa bi bilo treba slovenske osnovnošolce vsaj za eno leto preseliti drugam.