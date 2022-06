Sedemdeset let zvesti jeziku, kulturi in veri

Neuradna himna Mačkolj Moja vas, ki jo je napisal Boris Pangerc, je v izvedbi Mešanega pevskega zbora Mačkolje pod vodstvom Mateja Lazarja uvedla četrtkovo slavje ob 70-letnici delovanja Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje. Na Metežici, prireditvenem prostoru, kjer je pred kratkim potekal priljubljeni Praznik češenj, so se spomnili prvih korakov kulturnega in prosvetnega življenja v breški vasici.

Uvodnemu glasbenemu pozdravu pevskega sestava, ki je predstavil še dve slovenski istrski in prekmursko pesem, so sledili nagovori in pozdravi uglednih gostov. Predsednik društva Matej Tul je izpostavil zavezanost članov slovenskemu jeziku, kulturi in katoliški veri. Spomnili so se tudi ustanovitelja društva, farnega upravitelja Stanka Janežiča in vseh predsednikov in odbornikov, ki so tako ali drugače pripomogli k rasti društva, v katerem danes deluje lepo število mladih članov.

Slavnostni govor so organizatorji zaupali Ivanu Peterlinu, predsedniku Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Ta se je spominjal otroških let, ko je s starši obiskoval gospoda Janežiča.

Prireditelji so želeli, da bi bila sedemdeseta obletnica praznik petja in glasbe. Za ta namen so v Mačkolje povabili harmonikarski orkester Glasbene matice Synthesis 4, ki ga vodi Fulvio Jurinčič.